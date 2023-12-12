روسيا: تسجيل لقاح مطور مضاد لعدوى فيروس (كوفيد 19)

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الصحة الروسية تسجيل لقاح مطور عن لقاحات “سبوتنيك لايت” المضادة لفيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان: إن اللقاح المطور والمضاد لعدوى فيروس مرض “كوفيد19” يحوي تركيبة محدثة من مولدات التضاد أو “الأنتيجين”، موضحة أن متخصصين في مركز غاماليا الروسي لأبحاث علوم الأوبئة والأحياء الدقيقة قاموا بتحديث تركيبة هذه المولدات.

وأكد البيان أن اللقاح المطوّر أثبت خلال التجارب السريرية أنه آمن ويوفر مناعة مناسبة، حيث ثبت انخفاض معدل الآثار الجانبية له، لافتاً إلى أنه سيتم طرح اللقاح للتداول المحلي بعد الانتهاء من عمليات مراقبة جودة الدفعات الأولى في مختبرات هيئة الرقابة الطبية الروسية.