بوليانسكي: إمدادات الأسلحة الغربية لنظام كييف تؤخر انهياره ولا تخلف تأثيراً حقيقياً على المعركة

موسكو-سانا

أكد نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي أن إمدادات الأسلحة الغربية لأوكرانيا لا تخلف تأثيراً حقيقياً في ساحة المعركة سوى أنها تؤخر انهيار نظام كييف.

ونقلت وكالة تاس عن بوليانسكي قوله خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: “إن النظام الأوكراني مثل مدمن مخدرات يحتضر، يحاول اليوم النجاة بفعل المساعدات الغربية التي يُسرق جزء كبير منها على الفور”، لافتاً إلى أن إمدادات الأسلحة الغربية “لا تؤدي إلا إلى تأخير الانهيار الحتمي لنظام كييف الذي لا يحظى بشعبية، والغارق تماما في الفساد والمحسوبية”.

وأضاف الدبلوماسي الروسي: إن “المشكلة الرئيسية لسلطات كييف لا تكمن في افتقارها إلى الذخيرة، بل في عزوف الكثير من الأوكرانيين المخدوعين عن القتال”.

وتتفاقم الخلافات بين كييف وشركائها على خلفية فشل (الهجوم المضاد) الذي أعلنت عن شنه منذ أشهر، فيما تتعالى الأصوات حول وقف المساعدات المقدمة لأوكرانيا بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها حلفاؤها الغربيون.