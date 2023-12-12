12 كانون الأول 1967 – جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية تصبح عضواً في جامعة الدول العربية

دمشق-سانا
1089 – وقوع مذبحة معرة النعمان إبان الحملة الصليبية الأولى، حيث اقتحم الصليبيون المدينة وقتلوا حوالي 20 ألفا من سكانها.
1901 – غولييلمو ماركوني يجري أول بث للراديو عبر المحيط الأطلسي.
1924 – ملك العراق فيصل الأول يصدق على المعاهدة العراقية – البريطانية.
1963 – الإعلان عن استقلال كينيا.
1967 – جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية تصبح عضواً في جامعة الدول العربية.
1979 – جمهورية روديسيا تغير اسمها إلى زيمبابوي.
1984 – معاوية ولد سيدي أحمد الطايع يقوم بانقلاب في موريتانيا يطيح بالرئيس محمد خونه ولد هيداله ويتولى الحكم خلفا له.
1990 – بدء إرسال القناة الفضائية المصرية وهي أول قناة فضائية عربية.
من مواليد هذا اليوم:
1766 – نيكولاي ميخائيلوفتش كرامزين، مؤرخ وروائي روسي.
1866 – ألفرد فيرنر، عالم كيمياء سويسري حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1913.
1927 – روبرت نويس، عالم فيزياء ومخترع أمريكي.
من وفيات هذا اليوم:
1904 – اللواء محمود سامي البارودي، رئيس وزراء وشاعر مصري.
2003 – فدوى طوقان، شاعرة وأديبة فلسطينية.
2008 – تاسوس بابادوبولوس رئيس قبرص الخامس.
أعياد ومناسبات:
اليوم الوطني في كينيا.
يوم الدستور في روسيا.
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