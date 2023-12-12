الدفاع الروسية تعلن تدمير مركز قيادة ومراقبة للقوات الأوكرانية

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية قيام أطقم الطائرات المسيرة وأنظمة الصواريخ المضادة للدبابات “فاغوت” التابعة للمجموعة الغربية الروسية برصد وتدمير مركز قيادة ومراقبة للقوات الأوكرانية.

ونقل موقع آر تي عن الوزارة قولها في بيان: رصدت طائرة استطلاع مسيرة على بعد حوالي كيلومترين من مواقع قواتنا مركز قيادة ومراقبة تابع للقوات الأوكرانية وقامت أطقم أنظمة صواريخ فاغوت بتحييد الهدف والقضاء عليه.

وأوضحت الوزارة أن أطقم الطائرات المسيرة تعمل بشكل مستمر، ويتم تنفيذ الضربات المدفعية عالية الدقة بناء على الأوامر بشكل صارم، وحصرياً في الأماكن التي تتركز فيها القوى العاملة والمعدات التابعة للقوات الأوكرانية.

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