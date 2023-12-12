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وسائل إعلام فلسطينية: شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً يؤوي نازحين بمنطقة حي السلام جنوب شرق رفح جنوب قطاع غزة

2023-12-12

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