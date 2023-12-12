وسائل إعلام فلسطينية: شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً يؤوي نازحين بمنطقة حي السلام جنوب شرق رفح جنوب قطاع غزة

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
بمشاركة سورية… بدء فعاليات مؤتمر الطاقة العربي الثاني عشر في الدوحة
2023-12-11
موقع سلوفاكي: معلولا متحف حي
2023-12-11
السفارة السورية في بوخارست تشارك في سوق الميلاد الخيري
2023-12-10
المهندس عرنوس يبحث مع عبد اللهيان العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك
2023-12-10
المهندس عرنوس: إيجاد حلول تزيل أي عائق لتنفيذ مذكرات التفاهم الموقعة بين سورية وإيران
2023-12-10
الحلاق في ختام ملتقى التعاون الإذاعي والتلفزيوني الصيني العربي: ضرورة العمل لخلق بيئة مناسبة للتعاون الإعلامي
2023-12-10
المهندس عرنوس يطلع على معرض (الإبداع والاختراع والتكنولوجيا) في طهران
2023-12-10
محليات
الدور التنموي لدوائر البحث والتطوير في وزارات الدولة ضمن ورشة عمل للهيئة العليا للبحث العلمي
2023-12-11
لجنة الصداقة السورية الروسية في مجلس الشعب تبحث مع السفير يفيموف سبل تعزيز العلاقات البرلمانية
2023-12-11
إقرار نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في عدد من مديريات الزراعة بالمحافظات
2023-12-11
في اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة… فعالية رياضية في القنيطرة
2023-12-11
اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات تناقش الإجراءات اللازمة لمكافحة ظاهرة المخدرات ونشر الوعي بخطورتها
2023-12-11
مجلس الشعب يناقش تقرير لجنة الموازنة والحسابات حول مشروع قانون موازنة عام 2024 والتوصيات الواردة بشأنه
2023-12-11
تكريم أكثر من 20 عاملاً من قدامى العاملين في دار السعادة للمسنين بدمشق
2023-12-11
رياضة
الاتحاد أهلي حلب يخسر أمام الكهرباء العراقي بكأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
2023-12-11
فوز الجلاء على الوحدة في الجولة السابعة لدوري كرة السلة للرجال
2023-12-11
جيرونا يستعيد صدارة الدوري الإسباني بالفوز 4-2 على برشلونة
2023-12-10
الحكم الدولي شادي الشحف يشارك في بطولة غرب آسيا بكرة القدم للناشئين بنسختها العاشرة
2023-12-10
كريم هنيدي بطل واعد في رياضة الشطرنج وطموح بتحقيق ألقاب عالمية
2023-12-10
12 ميدالية متنوعة حصيلة منتخب سورية للمصارعة بالبطولة العربية في العراق
2023-12-09
فوز الرحى على العربي بدوري كرة السلة للناشئات
2023-12-09
اقتصاد
شركة ألمانية تنوي تسريح 1500 موظف بحلول عام 2025
2023-12-11
145 بالمئة نسبة الزيادة في إيرادات المؤسسة العامة للمناطق الحرة
2023-12-11
الموافقة على طلب الترخيص النهائي لتأسيس شركتي تأمين وإعادة تأمين بمشاركة سورية وإيرانية
2023-12-11
الذهب ينخفض في السوق المحلية 7 آلاف ليرة
2023-12-11
مزاد لبيع 71 سيارة وآلية في طرطوس
2023-12-11
زراعة نحو 4 آلاف هكتار شعير بالسويداء والأمطار تشجع على مواصلتها
2023-12-11
ارتفاع الروبل الروسي
2023-12-11
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SyrianArabNewsAgency
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syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
التربية: الامتحانات في شهادة الثانوية العامة بفروعها كافة ستكون مؤتمتة في العام الدراسي 2023-2024
وزير التربية: إلغاء نظام الدورتين الامتحانيتين يؤدي إلى انخفاض معدلات القبول الجامعي بشكل كبير
تعديل قانوني يسمح للضباط المحالين للمعاش من حملة الشهادة الجامعية بالعودة للخدمة الاحتياطية وترقية الضباط الجامعيين من رتبة عميد إلى لواء دون التقيد بالملاك
مجلس الشعب يناقش تقرير لجنة الموازنة والحسابات حول مشروع قانون موازنة عام 2024 والتوصيات الواردة بشأنه
الموافقة على طلب الترخيص النهائي لتأسيس شركتي تأمين وإعادة تأمين بمشاركة سورية وإيرانية
عشرات الشهداء والمصابين جراء عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ 66
دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على محيط دمشق
الحلاق في ختام ملتقى التعاون الإذاعي والتلفزيوني الصيني العربي: ضرورة العمل لخلق بيئة مناسبة للتعاون الإعلامي
قانون يقضي بمنح تعويض طبيعة عمل للعاملين في مجال الإطفاء
المهندس عرنوس يطلع على معرض (الإبداع والاختراع والتكنولوجيا) في طهران
وسائل إعلام فلسطينية: شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً يؤوي نازحين بمنطقة حي السلام جنوب شرق رفح جنوب قطاع غزة
2023-12-12
2023-12-12
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