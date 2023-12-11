نيبينزيا يجدد دعوة بلاده وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

موسكو-سانا

دعا مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، مجدداً إلى ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، محذراً من استمرار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إذا لم يتم إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة.

وقال نيبينزيا في تصريح لقناة روسيا اليوم: “نسعى جاهدين لوقف إطلاق النار وتثبيته لمنع المزيد من المعاناة التي يتحملها الفلسطينيون في غزة والذين أصبحوا ضحايا ورهائن لهذا الوضع”.

ووصل في وقت سابق اليوم وفد يضم ممثلين عن الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي إلى مطار العريش الدولي في مصر تمهيداً لتفقد وزيارة المراكز التي استقبلت المساعدات الإنسانية المقدمة إلى قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ 66.

ويشارك في الزيارة أكثر من عشرة سفراء دول بينها روسيا التي صوتت الجمعة الماضية لمصلحة مشروع قرار يطالب بوقف فورى لإطلاق النار في قطاع غزة وبإدخال المساعدات الإنسانية إليه، فيما غاب مندوب الولايات المتحدة التي استخدمت الفيتو ضد مشروع القرار ومنعت المجلس من اعتماده ومثله فعل مندوب فرنسا.

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