مهرجان تكريم الرواد على مستوى القطر في دار الأسد للثقافة باللاذقية

اللاذقية-سانا

استضاف مسرح دار الأسد للثقافة باللاذقية مهرجان تكريم 50 طليعياً وطليعية من الرواد على مستوى القطر في مختلف المجالات والتخصصات العلمية والفنية والثقافية والإعلامية والرياضية.

المهرجان الذي نظمه فرع اللاذقية لمنظمة طلائع البعث، قدمت فيه أوركسترا حلم التابعة للمنظمة باقة من الأغاني الوطنية والفلسطينية إهداء لأطفال غزة بقيادة المايسترو غزوان العبدو، إضافة إلى فقرات منوعة من الفنون الشعبية، مع عرض فيديو للرواد الفائزين.

وفي تصريح للصحفيين، اعتبر أمين فرع اللاذقية لحزب البعث العربي الاشتراكي المهندس هيثم إسماعيل أن هؤلاء الرواد حالة تميز وريادة على مستوى سورية، تحققت بفضل تضافر الجهود والمتابعة والمثابرة من قبل قيادة المنظمة والأسر التي ترعى أطفالها وتوجهها بشكل صحيح.

وأشار رئيس منظمة الطلائع الدكتور محمد عزت عربي كاتبي إلى أن المنظمة من خلال رعايتها للأطفال بين الـ 6 والـ 12 سنة، تسعى لاكتشاف المواهب وتنميتها وإعطائها الفسحة المناسبة للتنافس، مستعرضاً للمراحل التي اجتازها هؤلاء الرواد وما اكتسبوه من فوائد علمية وثقافية واجتماعية.

من جهتها لفتت أمين فرع اللاذقية للطلائع سامية صنين إلى إحراز المحافظة المركز الأول من حيث عدد الرواد الذين حصلوا على المرتبة الأولى، مؤكدة تميز المنظمة بعطائها وفكرها لإنشاء جيل جديد وتربيته تربية وطنية اجتماعية وأخلاقية.

ورأى عضو قيادة فرع اللاذقية للطلائع عمار سلوم أن الاحتفالية تشجع الأطفال الذين سيقدمون على خوض تجربة الريادة في العام القادم.

وتحدث عدد من الطليعيين الرواد (عبير منذر طراف في مجال الشعر وحسن أبو علوش في الرياضيات وورد حسن في الشطرنج وعلي أحمد في الإعلامي الصغير وغزل حيدر شريفة في المذيع والمراسل الصغير والرائدة على مستوى الفرع بمجال الفصاحة والخطابة صبا ماريا)، عن اعتزازهم بالتكريم وباحتضان منظمة الطلائع لهم، مؤكدين أهمية تشجيع الأهل للمشاركة بمسابقات الريادة وتطوير مواهبهم.

وبعد ختام المهرجان وضع فرع الطلائع في اللاذقية بمجلسه السنوي خطط التطوير للعام القادم، وسبل إغناء العمل وتجاوز العقبات والسلبيات وتعميق الإيجابيات، إضافة لتقديم مداخلات ومقترحات وتوصيات تعزز من حضور المحافظة في مسابقات الريادة المركزية.

غفار ديب

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