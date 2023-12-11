انتهاء عمليات إعادة انتخاب أعضاء المجالس المحلية بعدد من الدوائر في بعض المحافظات وبدء فرز الأصوات

اللاذقية-سانا

أغلقت صناديق الاقتراع في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم بعد انتهاء عملية إعادة الانتخابات التي تمت في بعض مجالس الوحدات الإدارية بمحافظات طرطوس واللاذقية وريف دمشق وحمص، لتبدأ بعدها مباشرة عملية فرز وجمع الأصوات في كل المراكز الانتخابية المحددة.

ففي طرطوس وخلال جولة على عدد من المراكز الانتخابية أكد محافظ طرطوس فراس الحامد في تصريح صحفي أن العملية الانتخابية سارت على أكمل وجه وضمن التعليمات الخاصة بها، مع إقبال المواطنين لممارسة حقهم الانتخابي.

بدوره رئيس اللجنة القضائية الفرعية القاضي غسان أسعد لفت إلى أن إعادة الانتخابات جاءت بناء على أحكام المرسوم رقم 277 لعام 2023 وتتمة للأحكام القضائية الصادرة عن القضاء الإداري التي أقرت إبطال الانتخابات في بعض المراكز التي شابها بعض الخلل، مشيراً إلى أن الانتخابات سارت وفق الأصول والإجراءات القانونية المرعية.

كما أوضح أمين عام المحافظة حسان حسن أن إعادة الانتخابات بعدد من الوحدات الإدارية جاءت تنفيذا للأحكام القضائية، وعددها 12 حكماً قضائياً، والتي أقرت إبطال نتائج الانتخابات في 219 مركزاً بالمحافظة مضيفاً: إن المحافظة قدمت كل المستلزمات الخاصة بالعملية الانتخابية لإتمامها بالشكل المطلوب.

في اللاذقية أعلن رئيس اللجنة القضائية الفرعية باللاذقية القاضي صالح وهبة إغلاق صناديق الاقتراع، وبدء عملية فرز الأصوات ضمن المراكز التي جرت فيها الانتخابات، وعددها 44 مركزاً، موزعة على ست وحدات إدارية، مبيناً أن العملية الانتخابية سارت بشكل جيد دون أي عقبات تذكر.

محافظ اللاذقية المهندس عامر هلال أكد خلال جولة تفقدية على عدد من المراكز على المتابعة الآنية لسير الانتخابات بالتنسيق مع اللجنة القضائية الفرعية والالتزام بالتعليمات التي حددتها تفادياً لأي مخالفات، ومعالجة ما يطرأ من مستجدات وفق الإجراءات والقوانين النافذة.

وفي ريف دمشق أوضح نائب رئيس المكتب التنفيذي في المحافظة جاسم المحمود في تصريح لمراسلة سانا أنه تم البدء بعملية فرز الأصوات في الانتخابات التي جرت في 10 مراكز تشمل المجلس المحلي لمدينة معضمية الشام، مشيراً إلى أن عدد الناخبين بلغ 7247، وأن الانتخابات تمت بسلاسة ويسر.

وكان مدير المجالس المحلية في محافظة حمص محمود معماري أعلن انتهاء عملية إعادة انتخابات المجلس المحلية عن دائرة الفرقلس بريف المحافظة بعد انسحاب أحد المرشحين الاثنين وبقاء الآخر.

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