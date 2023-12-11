الدفاع الروسية:واشنطن تتجاهل السلامة البيولوجية للحصول على المزيد من الأرباح

موسكو-سانا

أكد قائد قوات الوقاية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية الروسية إيغور كيريلوف أن الإدارة الأمريكية تتعمد تجاهل قضايا السلامة البيولوجية من أجل الحصول على المزيد من الأرباح.

وقال كيريلوف خلال مؤتمر صحفي اليوم كما نقل موقع “آرتي”: إن “قائمة الأشخاص المشاركين في الملف العسكري البيولوجي يمكن استكمالها بالأشخاص الذين أثروا في مسار التحقيق بأسباب وباء كوفيد-19”.

وكشف كيريلوف عن معلومات استخبارية تشير إلى تحضير أجهزة المخابرات الأوكرانية لاستفزاز مناهض لروسيا باستخدام مواد سامة، ولهذا الغرض تم شراء مجموعة من المواد الكيميائية من ألمانيا، وقال: “إنه بحسب معلوماتنا، يقوم مكتب رئيس أوكرانيا بتنسيق أعمال أجهزة المخابرات الأوكرانية لتنظيم استفزاز مناهض لروسيا باستخدام مواد سامة”.

ولفت كيريلوف إلى أنه بالنظر إلى تجربة الأزمة في سورية، فمن المفترض اتهام القوات الروسية باستخدام الأسلحة الكيميائية ما يسمح ببدء حملة جديدة مناهضة لروسيا في هياكل الأمم المتحدة ووسائل الإعلام العالمية.

وكان نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي كيريل ليسوغورسكي صرح في وقت سابق أن موسكو تمتلك أدلة لا تقبل الجدل على أن الولايات المتحدة وحلفاءها يزودون أوكرانيا بالمواد الكيميائية السامة.

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