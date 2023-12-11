إقرار نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في عدد من مديريات الزراعة بالمحافظات

دمشق-سانا

أقرت اللجنة المركزية للحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في عدد من مديريات الزراعة في المحافظات.

وخلال اجتماعها اليوم في مبنى وزارة التنمية الإدارية، أقرت اللجنة نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في مديريات الزراعة بمحافظات درعا والسويداء وإدلب والرقة وحلب ودير الزور وحمص.

وفي تصريحات للصحفيين أوضح مدير زراعة درعا المهندس بسام الحشيش أن 971 موظفاً سيستفيدون من نظام التحفيز الوظيفي، فيما بين مدير زراعة السويداء المهندس أيهم حامد أن نظام التحفيز يشمل 1785 موظفاً، في حين أشار مدير زراعة إدلب المهندس يوسف علي قاسم إلى أن عدد المستفيدين يبلغ نحو 156 موظفاً.

وكانت اللجنة أقرت أمس نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في عدد من مديريات التربية والزراعة بالمحافظات.

جيما إبراهيم

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