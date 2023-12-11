(فشل بنجاح عائلي)… عرض مسرحي في سجن حمص المركزي

حمص-سانا

قدمت فرقة كنيسة الدمينة الشرقية اليوم عرضاً مسرحياً بعنوان “فشل بنجاح عائلي” في المركز الثقافي بسجن حمص المركزي، حضرته مجموعة من نزيلات السجن.

العمل الذي يكتسب طابعاً اجتماعياً وكوميدياً حمل عدة رسائل هادفة قدمها 16 شاباً وشابة من مختلف الأعمار لتكون انطلاقتهم الأولى في عالم المسرح اليوم.

وفي تصريح لمراسلة سانا بينت الرائد هبة حسن ضابط بقسم التأهيل والتوجيه والرعاية الاجتماعية في سجن حمص المركزي أن العمل المسرحي الذي قدم اليوم هو عمل هادف له أثر إيجابي على الأشخاص الموجودين ضمن السجن، لافتة إلى أهمية هذه النشاطات الثقافية وما تتركه من أثر نفسي لدى النزلاء.

بدوره أشار مؤسس ومشرف الفريق المسرحي الأب عبد الله قمز كاهن كنيسة القديسين جورجيوس وأنطونيوس في قرية الدمينة الشرقية إلى أن هذه الفرقة أسست حديثاً، وهي مكونة من أبناء مركز التعليم في الكنيسة، مبيناً أن العمل يركز على العائلة السورية وضرورة تماسك أفرادها واحتواء بعضهم البعض وتعاونهم لحل جميع المشكلات.

من جهته قال مؤلف العمل ومدير الفرقة الشاب مطانيوس بشيش: إن العرض يسعى لإيصال فكرة أن الفشل يولد النجاح ومن المهم أن تكون العائلة متماسكة وأفرادها قادرون على احتواء أخطاء بعضهم.

ولفت مخرج العرض الشاب إلياس عبيد إلى أن الشباب سخروا كل طاقاتهم ومواهبهم اليوم لخدمة أهداف العرض وإيصال أفكار اجتماعية مهمة من خلاله، وهذه التجربة ستتبعها عدة تجارب أخرى.

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