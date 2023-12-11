استشهاد مواطن لبناني بقصف للعدو الإسرائيلي على بلدة الطيبة

بيروت-سانا

استشهد مواطن لبناني اليوم جراء استهداف العدو الإسرائيلي بلدة الطيبة جنوب لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن قذيفة أطلقها العدو الإسرائيلي استهدفت منزل مختار بلدة الطيبة، ما أدى إلى استشهاده على الفور.

كما واصل العدو الإسرائيلي اليوم اعتداءاته على بلدات وقرى الجنوب مستهدفاً الأحياء السكنية ومنازل المواطنين، حيث قصف بالمدفعية بلدة الناقورة ومنطقة عين الزرقا وبلدة طيرحرفا بقضاء صور وقصف أطراف بلدة محيبيب بقضاء مرجعيون وأطراف بلدة يارون.

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