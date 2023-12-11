لقاء أدبي شعري في ثقافي الحسكة

الحسكة-سانا

في إطار الفعاليات التشاركية ما بين فرع اتحاد الكتاب العرب وجمعية صفصاف الخابور الثقافية أقيم لقاء أدبي شعري، شارك فيه مجموعة من الشعراء والقصاص بإلقاء قصائد وقصص قصيرة منوعة.

وكانت غزة وصمودها الأسطوري في وجه العدوان الإسرائيلي حاضرة في قصائد الشاعرين خليل كركوكلي وأحمد الحنش اللذين قدما قصيدتي “غزة الشهداء والنصر” و”غزة العزة ” صوراً فيهما بعباراتهما الشعرية بطولات أبنائها المقاومين، وهم يقارعون أعتى أداة إجرام شهدها التاريخ إلا أن ذلك لم ينل من عزيمة وصمود الأبطال الذين أكدوا أن ثنائية المقاومة وحب الأوطان تزهر نصراً على المعتدين.

أما الشاعران فوزي رزوق وعامر العواد فقدما قصائد وجدانية وعاطفية حملت عناوين “مناجاة القصيدة” و”الشتاء العاصف” و”رحيل الذاكرة” كانت أقرب لبوح عاشق واشتياق غريب إلى الديار ولقاء الأحبة والبحث في دفتر الذكريات الجميلة والهروب إلى الماضي الجميل.

وقدم القاصان أحمد العلي وعبد الجبار الصالح قصصاً قصيرة حملت عناوين “عصافير مكسرة الأجنحة” و “بابا نويل والأحلام المؤجلة” أغرق فيها القاص الصالح في الرمزية، وتوق العصافير إلى التحرر والاجتماع، فيما كانت قصة العلي تصويراً عن آمال وأحلام مؤجلة لرجل حالم بتحقيقها في ليلة رأس السنة.

نزار حسن

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