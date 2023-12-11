اليونيسف: غزة المكان الأخطر على الأطفال في العالم

نيويورك-سانا

أكد نائب المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” تيد شيبان أن قطاع غزة يعتبر اليوم أخطر مكان في العالم بالنسبة للأطفال.

وقال شيبان في مقابلة تلفزيونية: إن “80 بالمئة من سكان غزة نزحوا، والحرب أثرت على جميع الأطفال في هذه المنطقة”.

بدوره أفاد المتحدث باسم اليونيسف جيمس الدر بأن المناطق الآمنة التي أعلنها الاحتلال الإسرائيلي لا يمكن أن تكون آمنة أو إنسانية.

وأضاف: إن من “الحماقة التظاهر بوجود مكان آمن يلجأ إليه الناس في قطاع غزة”، مشدداً على أنه لا يمكن ضمان ظروف الغذاء والماء والدواء والمأوى في المناطق التي يقال بأنها مناطق آمنة.

كما أكدت المديرة الإقليمية لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أديل خضر أن قطاع غزة هو أخطر مكان في العالم بالنسبة للطفل، حيث تفيد التقارير بأن العشرات من الأطفال يقتلون ويصابون يومياً، مشيرة إلى أن أحياء بأكملها حيث كان الأطفال يلعبون ويذهبون إلى المدارس تحولت إلى أكوام من الأنقاض.

وقالت خضر: “لقد أجبر حوالي مليون طفل للنزوح قسراً من منازلهم ويتم دفعهم الآن أكثر فأكثر باتجاه جنوب القطاع إلى مناطق صغيرة مكتظة دون ماء أو طعام أو حماية، ما يعرضهم بشكل متزايد لخطر الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي والأمراض المنقولة بالمياه، وتتعرض حياتهم لمزيد من التهديد بسبب الجفاف وسوء التغذية والمرض”.

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