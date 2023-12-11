تكريم أكثر من 20 عاملاً من قدامى العاملين في دار السعادة للمسنين بدمشق

دمشق-سانا

كرمت دار السعادة لرعاية المسنين بدمشق اليوم، أكثر من 20 عاملاً من قدامى الإداريين والعاملين في الدار، والذين جندوا أنفسهم لرعاية النزلاء من كبار السن لأكثر من عشرين سنة.

وفي تصريح لمراسلة سانا اعتبر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي المنجد أن التكريم يجسد دور الوزارة كجهة راعية للعمل الإنساني، وجزء من مساعيها لترسيخ مبدأ التعاضد الاجتماعي وعدم ترك أي فئة من المجتمع دون رعاية، منوهاً بروح الإخاء والرضا بين العاملين، ما يعكس حالة الاستقرار الإداري في الدار.

وقدم الوزير المنجد اقتراحاً لشراكة طويلة الأمد بين الوزارة والجمعية، حيث ستقدم الوزارة مبنى للجمعية لتوسيع نطاق نشاطها في رعاية المسنين وخدمتهم، بينما تقوم بتمويله وإكسائه وإدارته الجمعية ومتبرعوها.

وفي تصريح مماثل رأت رئيسة جمعية الإسعاف الخيرية شذى نصار أن التكريم تعبير رمزي عن امتنان دار السعادة وأهلها لمن أخلص في خدمتها وحافز للمتميزين بالعمل، منوهة بالدور الذي يقوم به العاملون في الدار وإسهامهم الكبير في تعزيز واستقرار حياة نزلائها، وإحاطتهم بالرعاية والمحبة.

عدد من المكرمين عبروا عن سعادتهم بهذه اللفتة الكريمة من الدار تجاه من عملوا على مدار سنوات، وبذلوا في ذلك جهوداً كبيرة، حيث بينت رباح بعاج طبيبة في الدار منذ 30 عاماً أهمية التكريم، كونه يشكل حافزاً للقيام بأفضل عمل إنساني لتحقيق الهدف النبيل الذي قامت من أجله الدار، فيما تحدثت مشرفة المصبغة هيام طنوس عن العمل الذي تقوم به مع باقي العاملات في الدار لإدخال الفرحة والسرور للنزلاء، وتأمين ما يلزمهم من عناية وخدمات في المطعم والمصبغة والطوابق والاهتمام بالنظافة الصحية والطبية بصورة كاملة.

بشرى برهوم

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