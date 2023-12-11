المقاومة الفلسطينية تستهدف بقذائف “الياسين 105” دبابتين للاحتلال الإسرائيلي شمال خان يونس جنوب قطاع غزة

الإثنين / 11 / 12 / 2023
English
Français
Türkçe
Español
Pусский
עברית
فارسی
S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
الرئيسية
سورية والعالم
موقع سلوفاكي: معلولا متحف حي
2023-12-11
السفارة السورية في بوخارست تشارك في سوق الميلاد الخيري
2023-12-10
المهندس عرنوس يبحث مع عبد اللهيان العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك
2023-12-10
المهندس عرنوس: إيجاد حلول تزيل أي عائق لتنفيذ مذكرات التفاهم الموقعة بين سورية وإيران
2023-12-10
الحلاق في ختام ملتقى التعاون الإذاعي والتلفزيوني الصيني العربي: ضرورة العمل لخلق بيئة مناسبة للتعاون الإعلامي
2023-12-10
المهندس عرنوس يطلع على معرض (الإبداع والاختراع والتكنولوجيا) في طهران
2023-12-10
المهندس عرنوس يبحث مع أحمديان العلاقات السورية الإيرانية وآخر المستجدات الإقليمية والدولية
2023-12-10
محليات
بدء إعادة انتخاب أعضاء المجالس المحلية بعدد من الدوائر في محافظات طرطوس واللاذقية وريف دمشق وحمص
2023-12-11
الحرارة أعلى من معدلاتها والجو غائم جزئياً
2023-12-11
معارض وفقرات فنية وجلسات توعية مع ختام حملة الـ 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة-فيديو
2023-12-10
إقرار نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في عدد من مديريات التربية والزراعة بالمحافظات
2023-12-10
احتفالية للأطفال من ذوي الإعاقة على مسرح نقابة الفنانين بحلب
2023-12-10
الوزير مخلوف: ضرورة الحفاظ على الهوية البصرية ضمن المخططات التنظيمية للمدن والأحياء القديمة
2023-12-10
السورية للاتصالات تدعو مشتركيها الملغاة خدماتهم إلى مراجعة مراكزها الهاتفية
2023-12-10
رياضة
جيرونا يستعيد صدارة الدوري الإسباني بالفوز 4-2 على برشلونة
2023-12-10
الحكم الدولي شادي الشحف يشارك في بطولة غرب آسيا بكرة القدم للناشئين بنسختها العاشرة
2023-12-10
كريم هنيدي بطل واعد في رياضة الشطرنج وطموح بتحقيق ألقاب عالمية
2023-12-10
12 ميدالية متنوعة حصيلة منتخب سورية للمصارعة بالبطولة العربية في العراق
2023-12-09
فوز الرحى على العربي بدوري كرة السلة للناشئات
2023-12-09
منتخب سورية لكرة السلة للناشئين وصيفا لبطولة غرب آسيا
2023-12-09
الفارسة شام الأسد تحرز المركز الأول بالفئة العليا لبطولة الشارقة الدولية لقفز الحواجز
2023-12-09
اقتصاد
الموافقة على طلب الترخيص النهائي لتأسيس شركتي تأمين وإعادة تأمين بمشاركة سورية وإيرانية
2023-12-11
متوسط إنتاج الزيت 5500 طن.. مزارعو ريف حماة الشرقي يواصلون عصر محصول الزيتون
2023-12-11
زراعي درعا: بدء بيع سمادي اليوريا 46 وسوبر فوسفات لمزارعي القمح
2023-12-11
ارتفاع أسعار النفط
2023-12-11
تنفيذ كامل الخطة المروية لزراعة محصولي البازلاء والفول في درعا
2023-12-11
خام برنت يواصل مكاسبه ويسجل 75.95 دولاراً للبرميل
2023-12-11
750 مزارعاً تلقوا منحاً زراعيةً في درعا
2023-12-10
صور سانا
فيديو سانا
المحافظات
دمشق
ريف دمشق
حلب
اللاذقية
طرطوس
حمص
حماة
السويداء
القنيطرة
ادلب
الحسكة
الرقة
دير الزور
درعا
ثقافة وفنون
صحة
تقارير مصورة
المزيد
عربي دولي
النشرات
مبدع من سورية
صحافة
سياحة ومجتمع
علوم وتكنولوجيا
منوعات
تعليم وجامعات
عن سانا
تابعونا
SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
الموافقة على طلب الترخيص النهائي لتأسيس شركتي تأمين وإعادة تأمين بمشاركة سورية وإيرانية
عشرات الشهداء والمصابين جراء عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ 66
دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على محيط دمشق
الحلاق في ختام ملتقى التعاون الإذاعي والتلفزيوني الصيني العربي: ضرورة العمل لخلق بيئة مناسبة للتعاون الإعلامي
قانون يقضي بمنح تعويض طبيعة عمل للعاملين في مجال الإطفاء
المهندس عرنوس يطلع على معرض (الإبداع والاختراع والتكنولوجيا) في طهران
الغباش يطالب في جلسة طارئة لمنظمة الصحة العالمية بوقف إطلاق النار في غزة
جراء اعتداءات الاحتلال التركي على محطة علوك.. استمرار معاناة أهالي الحسكة من نقص المياه
مجلس الشعب يحيل مشروع قانون (حل التشابكات المالية) إلى لجنة الموازنة والحسابات لدراسته
المهندس عرنوس يبحث مع أحمديان العلاقات السورية الإيرانية وآخر المستجدات الإقليمية والدولية
المقاومة الفلسطينية تستهدف بقذائف “الياسين 105” دبابتين للاحتلال الإسرائيلي شمال خان يونس جنوب قطاع غزة
2023-12-11
2023-12-11
aline
سابق
الموافقة على طلب الترخيص النهائي لتأسيس شركتي تأمين وإعادة تأمين بمشاركة سورية وإيرانية
التالي
المقاومة الفلسطينية تستهدف بصواريخ بدر 1 تحشيدات العدو الإسرائيلي في موقع “كرم أبو سالم”
انظر ايضاً
المقاومة الفلسطينية تستهدف بصواريخ بدر 1 تحشيدات العدو الإسرائيلي في موقع “كرم أبو سالم”
Powered by
sana
| Designed by
team to develop the software
themetf
© Copyright 2023, All Rights Reserved