الموافقة على طلب الترخيص النهائي لتأسيس شركتي تأمين وإعادة تأمين بمشاركة سورية وإيرانية

دمشق-سانا

وافق مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين على طلب الترخيص النهائي لتأسيس شركتي تأمين، وإعادة تأمين سوريتين بمشاركة سورية وإيرانية، وهما شركة المودة الدولية للتأمين برأسمال 32 مليار ليرة سورية، وشركة السلام الدولية لإعادة التأمين برأسمال 50 مليار ليرة سورية، حيث من المقرر عرض ملف الترخيص على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار النهائي بشأنه.

كما وافق المجلس في اجتماع عقده برئاسة وزير المالية الدكتور كنان ياغي على زيادة الطاقة الاستيعابية لمجمع إعادة تأمين المصارف بنسبة 100 بالمئة بهدف مواكبة الحاجة المتزايدة للتأمين في القطاع المصرفي، وتعزيز دور التعاون المشترك بين مكونات قطاع التأمين في حماية الاقتصاد الوطني.

وناقش المجلس خلال الاجتماع الطرق الكفيلة بتطوير سوق التأمين، وتعزيز مكوناته القوية، وضبط النفقات، وتحسين الخدمات التأمينية في مختلف الفروع.

وفي نهاية الاجتماع، وافق المجلس على اعتماد مشروع الموازنة التقديرية للهيئة لعام 2024.

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