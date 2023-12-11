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زلزال بقوة 6.3 درجات يضرب جزر تونغا في المحيط الهادئ

2023-12-11

نوكو الوفا-سانا

ضرب زلزال بلغت شدته 6.3 درجات على مقياس ريختر اليوم جزر تونغا الواقعة جنوب المحيط الهادئ.

وذكر مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض (جي إف زد) وفقاً لوكالة شينخوا أن الزلزال ضرب على عمق 264.9 كيلومتراً عند خط عرض 18.86 درجة جنوباً، وخط طول 175.54 درجة غرباً.

ولم ترد تقارير حول سقوط ضحايا أو وقوع أضرار مادية.

وتقع جزر تونغا في منطقة حزام النار في المحيط الهادئ، وهي منطقة تلتقي فيها الصفائح التكتونية، ما يؤدي إلى نشاط زلزالي متكرر.

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