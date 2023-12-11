عملية طوفان الأقصى تدخل يوماً جديداً

القدس المحتلة-سانا

أبرز تطورات عملية (طوفان الأقصى) التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في السابع من تشرين الأول الماضي رداً على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي:

المزيد من الأخبار حول تطورات عملية “طوفان الأقصى”

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– الاحتـلال الإسرائيلي يعترف بمقتل أربعة من جنوده خلال الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

– وسائل إعلام فلسطينية: شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف طيران الاحتلال الاإسرائيلي منزلاً في حي تل السلطان غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

– وسائل إعلام فلسطينية: 5 شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف طيران العدو الإسرائيلي منزلاً في منطقة السوارحة جنوب غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

– وسائل إعلام فلسطينية: استشهاد امرأة وطفل جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في دير البلح وسط قطاع غزة.

– وسائل إعلام فلسطينية: 22 شهيداً وعدد من الجرحى جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.