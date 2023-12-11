الأمم المتحدة: العالم يحتاج إلى أكثر من 46 مليار دولار من المساعدات الإنسانية خلال العام القادم

جنيف-سانا

حذرت منظمة الأمم المتحدة من وضع إنساني قاتم للعالم في عام 2024، مشيرة إلى أن 180.5 مليون نسمة هم في أمس الحاجة للمساعدات.

وأفادت المنظمة وفقاً لوكالة فرانس برس بأنها بحاجة إلى 46.4 مليار دولار السنة المقبلة لتوفير هذه المساعدات، لافتة إلى أن النزاعات والظروف المناخية الطارئة وتراجع الاقتصادات “تعيث فساداً” بظروف أفراد الفئات الضعيفة.

وشددت على أن عدم توفير التمويل اللازم قد يؤدي بهؤلاء الأشخاص الذين يحتاجون للمساعدات إلى دفع الثمن “من حياتهم”.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency