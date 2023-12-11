11 كانون الأول – ذكرى تأسيس منظمة اليونسيف

دمشق-سانا

1792 – بدء محاكمة لويس السادس عشر ملك فرنسا بتهمة الخيانة من قبل المؤتمر الوطني في الثورة الفرنسية.

1936 – ملك المملكة المتحدة إدوارد الثامن يتنازل عن العرش ليتزوج من الأمريكية واليس سمبسون.

1941 – ألمانيا وإيطاليا تعلنان الحرب على الولايات المتحدة في الحرب العالمية الثانية.

1947 – إنشاء منظمة اليونسيف العالمية لرعاية الأطفال.

1957 – صدور قرار من الأمم المتحدة ينص على حق الشعوب في تقرير مصيرها.

1960 – تظاهرات 11 ديسمبر 1960 في الجزائر ضد الاحتلال الفرنسي.

1964 – تشي غيفارا يتحدث أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

1981 – الجمعية العامة للأمم المتحدة تختار الدبلوماسي البيروفي خافيير بيريز دي كويلار أميناً عاماً للأمم المتحدة.

1994 – رئيس روسيا بوريس يلتسن يصدر أوامره للقوات الروسية بالتوجه نحو الشيشان فيما عرف بالحرب الشيشانية الأولى.

1997 – فتح باب التوقيع على اتفاقية كيوتو.

2013 -اختيار البابا فرنسيس «شخصية العام» لسنة 2013 من قبل مجلة التايم الأمريكية.

من مواليد هذا اليوم:

1475 – البابا ليون العاشر، بابا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.

1843 – روبرت كوخ، طبيب وعالم بكتيريا ألماني حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1905.

1925 – بول غرينغارد، طبيب أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 2000.

من وفيات هذا اليوم:

1840 – الإمبراطور كوكاكو، إمبراطور اليابان.

1978 – فنسانت دو فينيو، عالم كيمياء حيوية أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1955.

أعياد ومناسبات:

ذكرى تأسيس منظمة اليونسيف.

عيد الجمهورية في بوركينا فاسو.