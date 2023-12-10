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المقاومة الفلسطينية تستهدف بقذيفة “الياسين 105” دبابة ميركافا للاحتلال الإسرائيلي في منطقة الكتيبة بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة

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وسائل إعلام فلسطينية: ارتفاع عدد شهداء المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في جباليا شمال قطاع غزة فجر اليوم إلى 57

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