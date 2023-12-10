المقاومة الفلسطينية تستهدف دبابتين ميركافا للاحتلال الإسرائيلي وجرافة عسكرية من نوع D9 بقذائف “الياسين 105” في حي القصاصيب بمخيم جباليا شمال قطاع غزة

الأحد / 10 / 12 / 2023
English
Français
Türkçe
Español
Pусский
עברית
فارسی
S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
الرئيسية
سورية والعالم
المهندس عرنوس يبحث مع أحمديان العلاقات السورية الإيرانية وآخر المستجدات الإقليمية والدولية
2023-12-10
الرئيس الإيراني للمهندس عرنوس: العلاقات الثنائية استراتيجية وعميقة ولدى البلدين قدرات هائلة لتوسيع تعاونهما
2023-12-09
المهندس عرنوس يبحث مع قاليباف العلاقات بين سورية وإيران وسبل تطويرها
2023-12-09
المهندس عرنوس: ضرورة الاهتمام بالشراكات الإنتاجية والاستثمارية بين سورية وإيران
2023-12-09
إقبال على الجناح السوري في البازار الدولي الخيري في فيينا
2023-12-09
المهندس عرنوس خلال اجتماع اللجنة العليا المشتركة السورية الإيرانية: هناك عزم مشترك و جاد لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين البلدين
2023-12-09
سورية والصين توقعان اتفاقية تعاون إعلامي
2023-12-09
محليات
ضبط مخبز في حماة لاستخدامه الدقيق التمويني بطريقة مخالفة
2023-12-10
انتهاء أعمال صيانة مخبز سلمية الوطني بريف حماة
2023-12-10
مياه دمشق: تسديد الفواتير إلكترونياً اعتباراً من 2 كانون الثاني القادم
2023-12-10
هطولات مطرية متفاوتة أعلاها 42 مم في البهلولية بريف اللاذقية
2023-12-10
الحرارة أعلى من معدلاتها وفرصة لأمطار على المناطق الساحلية والشمالية الغربية
2023-12-10
المجلس العلمي الفقهي يدعو لمقاطعة شاملة للبضائع والمنتجات والشركات التي تدعم الكيان الصهيوني
2023-12-09
مجلس نقابة المقاولين يناقش آلية منح رخص البناء وتنفيذها
2023-12-09
رياضة
الحكم الدولي شادي الشحف يشارك في بطولة غرب آسيا بكرة القدم للناشئين بنسختها العاشرة
2023-12-10
كريم هنيدي بطل واعد في رياضة الشطرنج وطموح بتحقيق ألقاب عالمية
2023-12-10
12 ميدالية متنوعة حصيلة منتخب سورية للمصارعة بالبطولة العربية في العراق
2023-12-09
فوز الرحى على العربي بدوري كرة السلة للناشئات
2023-12-09
منتخب سورية لكرة السلة للناشئين وصيفا لبطولة غرب آسيا
2023-12-09
الفارسة شام الأسد تحرز المركز الأول بالفئة العليا لبطولة الشارقة الدولية لقفز الحواجز
2023-12-09
منتخب سورية لكرة السلة للناشئات يتوج بلقب بطولة غرب آسيا
2023-12-09
اقتصاد
ضبط عدة أشخاص بدمشق يتاجرون بالخبز والبنزين المدعومين
2023-12-10
فرع مؤسسة الأعلاف بالسويداء: استجرار نحو 150 طن نخالة لتأمين احتياجات الثروة الحيوانية
2023-12-10
مشغولات حرفية وقطع فنية لسيدات وحرفيين ضمن بازار في مشتى الحلو
2023-12-09
الذهب ينخفض في السوق المحلية 8 آلاف ليرة
2023-12-09
روسيا والصين تحققان هدف الـ200 مليار دولار لحجم التبادل التجاري قبل الموعد المحدد
2023-12-07
الوليد للغزل.. زيادة عدد الآلات لرفع القيمة الإنتاجية
2023-12-07
ضبط مخابز خاصة ومعتمدين بمخالفة الاتجار بالدقيق بريف دمشق
2023-12-07
صور سانا
فيديو سانا
المحافظات
دمشق
ريف دمشق
حلب
اللاذقية
طرطوس
حمص
حماة
السويداء
القنيطرة
ادلب
الحسكة
الرقة
دير الزور
درعا
ثقافة وفنون
صحة
تقارير مصورة
المزيد
عربي دولي
النشرات
مبدع من سورية
صحافة
سياحة ومجتمع
علوم وتكنولوجيا
منوعات
تعليم وجامعات
عن سانا
تابعونا
SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
الغباش يطالب في جلسة طارئة لمنظمة الصحة العالمية بوقف إطلاق النار في غزة
جراء اعتداءات الاحتلال التركي على محطة علوك.. استمرار معاناة أهالي الحسكة من نقص المياه
المهندس عرنوس يبحث مع أحمديان العلاقات السورية الإيرانية وآخر المستجدات الإقليمية والدولية
الخارجية: الفيتو الأمريكي يؤكد أن واشنطن تخوض الحرب مع الاحتلال في قطاع غزة
مباحثات سورية إيرانية حول قضايا التعاون المشترك وتعزيز التبادل التجاري
التربية تصدر نتائج اختبارات الترشح للتقدم لامتحان الشهادة الثانوية العامة بصفة دراسة حرة
بدء اجتماعات الدورة الخامسة عشرة للجنة العليا المشتركة السورية الإيرانية
الحرارة إلى انخفاض وأمطار متوقعة فوق أغلب المناطق
استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين جراء قصف الاحتلال وسط وجنوب قطاع غزة
على رأس وفد اقتصادي.. المهندس عرنوس يصل إلى إيران لبحث علاقات التعاون الثنائي
المقاومة الفلسطينية تستهدف دبابتين ميركافا للاحتلال الإسرائيلي وجرافة عسكرية من نوع D9 بقذائف “الياسين 105” في حي القصاصيب بمخيم جباليا شمال قطاع غزة
2023-12-10
2023-12-10
hadeil
سابق
المقاومة الفلسطينية تستهدف الاحتلال الإسرائيلي في موقع “صوفا” العسكري برشقة صاروخية رداً على مجازره المتواصلة في قطاع غزة
التالي
وسائل إعلام فلسطينية: ارتفاع عدد شهداء المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في جباليا شمال قطاع غزة فجر اليوم إلى 57
انظر ايضاً
المقاومة الفلسطينية تستهدف بقذيفة “الياسين 105” دبابة ميركافا للاحتلال الإسرائيلي في منطقة الكتيبة بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة
Powered by
sana
| Designed by
team to develop the software
themetf
© Copyright 2023, All Rights Reserved