إعلان أسماء الطلاب الفائزين في المسابقة الشعرية (سورية في عيونهم)

دمشق-سانا

أعلنت اللجنة الوطنية السورية للتربية والثقافة والعلوم بالتعاون مع “كرسي الألكسو في خدمة الطفولة” التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “الألكسو” أسماء الطلاب الفائزين في المسابقة الشعرية “سورية في عيونهم”.

وذكرت وزارة التربية في منشور على صفحتها الرسمية على الفيسبوك أنه تمت دراسة القصائد المشاركة وفق معايير سلامة اللغة وجمال الفكرة وابتكار الصورة والتقيد بالهدف المعلن في الجائزة، حيث اختارت لجنة التحكيم الأسماء الثلاثة الفائزة، وهم رزان علي سلامة أولاً، وأحمد حسام بريغش ثانياً ووسن فضل عبود ثالثاً، كما نوهت اللجنة بـ 11 قصيدة مشاركة أخرى.

كما أشادت لجنة التحكيم بقصائد كل من المشاركين لانا إبراهيم، إيمان علي، سنا هبّا، ريناد شريفة، مايا الشيخ ياسين، حنان بكور، شهد الملحم، علي حسن، شام الحسين، صادق الزير، تالا العبسي.

وكانت اللجنة الوطنية السورية للتربية والثقافة والعلوم بالتعاون مع كرسي الألكسو أعلنت عن المسابقة في الـ 12 من الشهر الماضي كفعالية موجهة لأطفال سورية.

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