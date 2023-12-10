ضبط مخبز في حماة لاستخدامه الدقيق التمويني بطريقة مخالفة

حماة-سانا

ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحماة أحد المخابز بمخالفة حيازة 2500 كغ دقيق تمويني والتصرف به بشكل غير مشروع.

وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحماة رياض زيود لمراسل سانا أن الفرن المخالف يستخدم الطحين في صناعة المعجنات بدلاً من إنتاج الخبز، كما ضبط عناصر المديرية في المكان 14 كيس نخالة تحوي فضلات القوارض تم حجزها تمهيداً لتسليمها للأعلاف، مشيراً إلى أنه تم تغريم المخالف بمبلغ 30 مليون ليرة سورية.

وفي سياق متصل أفاد زيود بأنه تمت مخالفة 11 مخبزاً بمختلف مناطق المحافظة بسبب نقص وزن ربطة الخبز، إضافة إلى مخالفة ستة مخابز أخرى بسبب إنتاج خبز سيئ الصنع.

كما نظمت عناصر المديرية وفقاً لزيود ضبوطاً تموينية أخرى بمخالفات حيازة مواد مجهولة المصدر وحيازة فواتير غير صحيحة بالجملة، وتقاضي أسعار زائدة والجمع بين نوعين من اللحم، والتعامل باللحم المذبوح خارج المسلخ الفني وغش كباب الفروج عبر فرم نتر الرقبة والجلد.

سالم الحسين

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