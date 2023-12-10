SCS-NET
الشريط الإخباري

المقاومة الفلسطينية تستهدف الاحتلال الإسرائيلي في موقع “صوفا” العسكري برشقة صاروخية رداً على مجازره المتواصلة في قطاع غزة

انظر ايضاً

المقاومة الفلسطينية تستهدف بقذيفة “الياسين 105” دبابة ميركافا للاحتلال الإسرائيلي في منطقة الكتيبة بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2023, All Rights Reserved