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العدو الإسرائيلي يجدد غاراته وقصفه المدفعي على القرى والبلدات في جنوب لبنان

2023-12-10

بيروت-سانا

جدد العدو الإسرائيلي اليوم غاراته الجوية وقصفه المدفعي على القرى والبلدات في جنوب لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن قوات العدو شنت ثلاث غارات على أطراف بلدة مارون الراس، كما شنت أربع غارات على حرج بلدة يارون، وتزامن ذلك مع قصف مدفعي عنيف طال المنطقة ذاتها.

كما قصفت قوات العدو بالمدفعية أطراف بلدات عيترون وكونين ومحيبيب وأطراف بلدتي رامية وعيتا الشعب، إضافة إلى وادي حامول وعين الزرقا.

وكان العدو الإسرائيلي استمر طوال الليل الفائت وحتى فجر اليوم بإطلاق القنابل المضيئة فوق قرى قضاء صور والساحل البحري، وكانت طائراته الاستطلاعية تحلق فوق القرى في القطاعين الغربي والأوسط من الجنوب.

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