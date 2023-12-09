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المقاومة العراقية تستهدف قواعد الاحتلال الأمريكي في العراق وسورية بـ 11 عملية

2023-12-09

بغداد-سانا

استهدفت المقاومة العراقية قواعد الاحتلال الأمريكي في العراق وسورية، وأصابت أهدافها بشكل مباشر.

وقالت المقاومة في بيان اليوم: “رداً على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهلنا في غزة، استهدفت المقاومة في العراق يوم أمس قواعد الاحتلال الأمريكي في العراق وسورية بإحدى عشرة عملية ودكتها بعشرات الصواريخ والطائرات المسّيرة وأصابت أهدافها بشكل مباشر”.

وكانت المقاومة العراقية استهدفت خلال الفترة الماضية مرات عدة قوات الاحتلال الأمريكي الموجودة في العراق وسورية وحققت فيها إصابات مباشرة.

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