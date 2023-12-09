عشرات الشهداء والجرحى في العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة المنكوب

القدس المحتلة-سانا

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها الغاشم على قطاع غزة المنكوب لليوم الـ 64 وسط قصف عنيف وارتكاب المزيد من المجازر وجرائم الإبادة الجماعية، مع تفاقم الوضع الإنساني.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن طيران الاحتلال قصف مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد 20 فلسطينياً وجرح آخرين، نقل قسم منهم لمجمع الشفاء الطبي، فيما لا تزال أعداد منهم تحت الركام.

وقصف طيران الاحتلال ثلاثة منازل في شارع المنصورة، ومنطقة الطواحين في حي الشجاعية شرق غزة، ما أدى إلى استشهاد 12 فلسطينياً، وإصابة العشرات بجروح مختلفة، فيما واجهت مركبات الإسعاف صعوبة بالغة في انتشال جثامين الشهداء، نتيجة القصف المدفعي المتواصل في المنطقة.

وفي حي الزيتون، قصف الاحتلال أربعة منازل ما أدى إلى استشهاد نحو 15 فلسطينياً، وإصابة العشرات.

كما استشهد 4 فلسطينيين على الأقل، وأصيب آخرون في قصف طيران الاحتلال حي الصبرة شرق مدينة غزة، فيما استشهدت أم وأطفالها الثمانية برصاص قوات الاحتلال جراء اقتحامها حي الرمال الشمالي.

وفي دير البلح وسط القطاع قصف طيران الاحتلال ثلاثة منازل، أسفر عن استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة العشرات.

وتواجه الطواقم الطبية وطواقم الإنقاذ صعوبة بالغة في انتشال جثامين الشهداء في ظل القصف المستمر والمتواصل على مختلف مناطق القطاع في غزة، ولا تستطيع القيام بعمليات الإجلاء للجرحى وانتشال الجثامين من تحت الأنقاض في بعض الأماكن.

وبلغ عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة 17.490 شهيداً، بينهم 7870 طفلاً و6121 امرأة، بينما لا يزال 7780 تحت الأنقاض، كما بلغ عدد المصابين 46.558، جلهم من الأطفال والنساء.

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