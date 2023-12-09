معرض وبازار خيري في كنيسة مار ميخائيل بمدينة إزرع

درعا-سانا

نظمت أخوية السيدات بالتعاون مع مدارس الأحد الأرثوذكسية في كنيسة مار ميخائيل في حي الغساني بمدينة إزرع بريف درعا معرض الميلاد وبازارا خيرياً للمواد الغذائية.

المشرف على المعرض والأخوية ومدارس الأحد الخوري بطرس البيطار أوضح في تصريح لمراسل سانا أن المشغولات من إنتاج طلاب مدارس الأحد وتشمل مجسمات لشجرة الميلاد وزينتها وأعمالا يدوية ومشغولات خشبية تجسد معاني الميلاد، كما تتضمن حلويات ومأكولات مصنوعة منزلياً، لافتاً إلى أن ريع المعرض والبازار الخيري يعود لصالح صندوق الأخوية لدعم الفقراء والمحتاجين.

بدورها لفتت ميسون المهنا المشرفة على قسم المشغولات اليدوية إلى أن الهدف من إقامة المعرض توفير احتياجات الأهالي بأسعار رمزية، ما يخفف من الأعباء المادية عنهم.

في حين أوضحت منى العبد الله مشرفة المبيعات أن البازار المرافق للمعرض يتم خلاله بالتعاون مع التجار بيع مواد غذائية بأسعار مخفضة شملت الزيوت والرز والسكر والمعلبات والمعجنات ومواد وسلعا غذائية مختلفة.

والمشاركة في المعرض جاكلين النصر الله أكدت أن إقامة المعرض والبازار فرصة لتسويق منتجات يدوية ومشغولات تراثية تكاد أن تندثر في ظل الحداثة التي نعيشها.

رضوان الراضي

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