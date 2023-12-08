المقاومة الفلسطينية تستهدف 10 آليات للعدو الصهيوني بقذائف “الياسين 105” و “تاندوم” في حيي الشيخ رضوان والزيتون بمدينة غزة وشرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
على رأس وفد اقتصادي.. المهندس عرنوس يصل إلى إيران لبحث علاقات التعاون الثنائي
2023-12-08
برنامج الأغذية العالمي: نقص التمويل والتشديد المالي من الجهات المانحة دفعانا إلى إنهاء عملنا في سورية
2023-12-07
الخليل يبحث مع رئيس مجموعة اقتصادية إيرانية سبل التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك
2023-12-07
انطلاق اجتماعات اللجنة الوزارية السورية الإيرانية… الخليل: الحرص على ارتقاء العلاقات الاقتصادية بين البلدين
2023-12-06
في كوب 28 وبمشاركة سورية.. اجتماعات حول تعزيز الجهود الدولية ودعم المجتمعات المحلية وتدابير الاستجابة لمواجهة تغيرات المناخ
2023-12-05
بمشاركة سورية..انعقاد القمة الأدبية العربية الإفريقية في موريتانيا
2023-12-05
بمشاركة الوفد الفني السوري.. أعمال مؤتمر كوب 28 تتواصل في دبي
2023-12-04
محليات
طقس الغد.. الحرارة إلى انخفاض وأجواء غائمة جزئياً ماطرة في أغلب المناطق
2023-12-08
الهلال الأحمر يوزع مساعدات زراعية للفلاحين في مدينة نوى
2023-12-08
فريق لمة أمل.. المشاركة في البازارات والمعارض خطوة لدعم ذوي الإعاقة وتسويق منتجاتهم
2023-12-08
الحرارة أعلى من معدلاتها وهبات رياح نشطة على المناطق الشرقية والجزيرة
2023-12-08
في ثانويات التعليم المهني بطرطوس.. ورشات تدريب عملي تؤهل طلابها لسوق العمل- فيديو
2023-12-08
أكثر من 400 من ذوي الإعاقة تلقوا علاجات طبية وفيزيائية في محافظة درعا
2023-12-07
تنفيذ مشروعين لصيانة وإنشاء طرق بقيمة 540 مليوناً بمدينة السويداء
2023-12-07
رياضة
فريق العربي يحرز لقب دوري السويداء بكرة القدم للبراعم
2023-12-08
إيفرتون يفوز على نيوكاسل يونايتد بثلاثية في الدوري الإنكليزي
2023-12-08
منتخب سورية لكرة السلة للناشئين يخسر أمام نظيره اللبناني ببطولة غرب آسيا
2023-12-07
فريق الوحدة يخسر أمام الرياضي اللبناني ببطولة غرب آسيا للأندية
2023-12-07
منتخب سورية لكرة السلة للناشئات يخسر أمام نظيره اللبناني ببطولة غرب آسيا
2023-12-07
الاتحاد أهلي حلب يفوز على الجيش بالدوري الممتاز لكرة القدم
2023-12-07
سورية تتصدر الترتيب العام في ختام دورة ألعاب جريح الوطن الدولية
2023-12-07
اقتصاد
روسيا والصين تحققان هدف الـ200 مليار دولار لحجم التبادل التجاري قبل الموعد المحدد
2023-12-07
الوليد للغزل.. زيادة عدد الآلات لرفع القيمة الإنتاجية
2023-12-07
ضبط مخابز خاصة ومعتمدين بمخالفة الاتجار بالدقيق بريف دمشق
2023-12-07
خطة لتحريج 80 هكتاراً في المواقع الحراجية للموسم الحالي في حمص
2023-12-07
الخليل يبحث مع رئيس مجموعة اقتصادية إيرانية سبل التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك
2023-12-07
زراعي حمص يبدأ بتمويل شراء مستلزمات الزراعات الشتوية
2023-12-07
هبوط أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها عند الإغلاق
2023-12-06
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
على رأس وفد اقتصادي.. المهندس عرنوس يصل إلى إيران لبحث علاقات التعاون الثنائي
الحرارة أعلى من معدلاتها وهبات رياح نشطة على المناطق الشرقية والجزيرة
برنامج الأغذية العالمي: نقص التمويل والتشديد المالي من الجهات المانحة دفعانا إلى إنهاء عملنا في سورية
الرئيس الأسد يصدر مرسومين بإسناد وظيفة معاون وزير الخارجية والمغتربين إلى أيمن رعد وحبيب عباس
المهندس عرنوس يتوجه غداً على رأس وفد اقتصادي إلى إيران لبحث علاقات التعاون الثنائي وسبل تعزيز التبادل التجاري
وحدات من قواتنا المسلحة تتصدى لهجوم إرهابي بريف حلب الغربي وتسقط سبع مسيرات
البطاركة يوحنا العاشر وأفرام الثاني ويوسف العبسي: احتفالات عيدي الميلاد ورأس السنة ستقتصر على الصلوات
الوزير مخلوف: إعلان برنامج الأغذية العالمي إنهاء عمله في سورية انحراف لمساره باتجاه التسييس والضغط على الشعب السوري
استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين في اليوم الـ 62 من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
سورية تتصدر الترتيب العام في ختام دورة ألعاب جريح الوطن الدولية
المقاومة الفلسطينية تستهدف 10 آليات للعدو الصهيوني بقذائف “الياسين 105” و “تاندوم” في حيي الشيخ رضوان والزيتون بمدينة غزة وشرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة
2023-12-08
2023-12-08
shaza
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