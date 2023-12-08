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المقاومة الفلسطينية تستهدف 10 آليات للعدو الصهيوني بقذائف “الياسين 105” و “تاندوم” في حيي الشيخ رضوان والزيتون بمدينة غزة وشرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة

2023-12-08

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