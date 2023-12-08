الخارجية الفلسطينية: مجازر الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني ستكون لها تداعيات كارثية

القدس المحتلة-سانا

حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من أن إرهاب الاحتلال الإسرائيلي وجرائم القتل التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني سيكون لها تداعيات كارثية، وستجر المنطقة إلى مزيد من التصعيد.

وأدانت الخارجية في بيان لها اليوم نقلته وكالة وفا جرائم القتل التي ارتكبها الاحتلال اليوم في مخيم الفارعة جنوب مدينة طوباس في الضفة الغربية، والتي أدت إلى استشهاد ستة فلسطينيين وإصابة آخرين، مؤكدة أن مجازر الاحتلال وانتهاكاته اليومية بحق الشعب الفلسطيني تصل إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وطالبت الخارجية المجتمع الدولي بضرورة التدخل العاجل لوقف اعتداءات الاحتلال المتواصلة بحق الفلسطينيين، وتوفير الحماية الدولية لهم.

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