بمشاركة 370 طالباً وطالبة… انطلاق الأولمبياد الثالث للغة الروسية في حمص

حمص-سانا

أقامت جامعة البعث اليوم بالتعاون مع جامعة موسكو الحكومية “ستانكين” الأولمبياد الثالث للغة الروسية متعدد التخصصات لطلاب المدارس والجامعات، وبمشاركة نحو 370 طالباَ وطالبة، وذلك على المدرج الأول والثاني في كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية.

وبين نائب رئيس الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا الدكتور محمود حديد لمراسلة سانا أن الاولمبياد أحد ثمار الاتفاقية الموقعة بين جامعة البعث وجامعة ستانكين، وفرصة لتقوية اللغة الروسية للمشاركين وتطوير معرفتهم بها، بهدف الاستفادة منها مستقبلاً في استكمال تعليمهم والحصول على المنح الدراسية.

بدورها بينت آنا غرانكينا ممثلة جامعة ستانكين الحرص الواضح من قبل جامعة البعث على نشر اللغة الروسية وثقافتها في المؤسسات التعليمية، ما يسهم في ارتقاء مستوى العلاقات العلمية والبحثية بين الجانبين، لافتة إلى أن أولمبياد اليوم يتضمن 5 مستويات، ويشارك فيه طلاب من المدارس والجامعة.

من جانبه أشار مدير المركز السوري الروسي في الجامعة الدكتور مسلم العبد الله الى أنه شارك في الأولمبياد اليوم تلاميذ المدارس الذين تم ترشيحهم من قبل مدارسهم من خلال مديرية التربية وطلاب المركز السوري الروسي البحثي التعليمي في جامعة البعث وطلاب المعهد العالي للغات في الجامعة أيضاً، مضيفاً: إن الاختبار كتابي يتضمن أسئلة مركزية من روسيا، وسيتم تصحيح الأوراق في جامعة ستانكين.

من جهتهم عبر الطلاب المشاركون عن سعادتهم بهذا الاولمبياد الذي يعتبر تجربة مفيدة يكتسبون من خلالها معلومات قيمة وكثيرة، فهو يتميز بأفكار جديدة غير تقليدية لطرق تحديد المعرفة والمهارات في مجال اللغة الروسية، كما أنه جسر للتواصل والتبادل مع لغات جديدة.

يشار إلى أنه رافق انطلاق الأولمبياد تكريم 30 من تلاميذ المدارس وطلاب المركز السوري الروسي البحثي التعليمي الفائزين بأولمبياد اللغة الروسية الثاني الذي أقيم في جامعة البعث العام الماضي.

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