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المقاومة الفلسطينية تستهدف آلية عسكرية صهيونية بقذيفتي (RPG) وقذيفة “الياسين 105” في محور التوغل شرق خان يونس جنوب قطاع غزة

2023-12-05

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المقاومة الفلسطينية تستهدف 4 آليات صهيونية شرق خان يونس جنوب قطاع غزة بقذائف “الياسين 105”

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