المقاومة الفلسطينية تستهدف آلية عسكرية صهيونية بقذيفتي (RPG) وقذيفة “الياسين 105” في محور التوغل شرق خان يونس جنوب قطاع غزة

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
في كوب 28 وبمشاركة سورية.. اجتماعات حول تعزيز الجهود الدولية ودعم المجتمعات المحلية وتدابير الاستجابة لمواجهة تغيرات المناخ
2023-12-05
بمشاركة سورية..انعقاد القمة الأدبية العربية الإفريقية في موريتانيا
2023-12-05
بمشاركة الوفد الفني السوري.. أعمال مؤتمر كوب 28 تتواصل في دبي
2023-12-04
الفيلم الروائي القصير (فوتوغراف) يحصد جائزة في المهرجان الدولي للفيلم الوثائقي والروائي القصير بتونس
2023-12-03
المقاومة العراقية تستهدف قوات الاحتلال الأمريكي في قاعدتي عين الأسد والقرية الخضراء
2023-12-03
الخارجية: قرار مؤتمر الدول الأطراف في منظمة الحظر مرفوض ويمثل المواقف الانعزالية للدول الغربية ويعكس حقدها
2023-12-03
المقداد يلتقي غوشات ويؤكد ضرورة نقل حقائق الاعتداءات الإسرائيلية إلى مجلس الأمن
2023-12-03
محليات
تركيب ثلاث محولات كهرباء جديدة بريف درعا الشرقي
2023-12-05
الحرارة أعلى من معدلاتها والجو بارد ليلاً في معظم المناطق
2023-12-05
طقس الغد.. الحرارة أعلى من معدلاتها والجو صحو بشكل عام
2023-12-04
اعتماد الأسس المقترحة للتصرف بالعقارات الاستثمارية العائدة لمؤسسة الإسكان بطريقة المزاد العلني
2023-12-04
إقرار نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في عدد من مديريات التربية والصحة بالمحافظات
2023-12-04
مجموعة سياحية أمريكية وبلغارية تزور مدينة بصرى الشام
2023-12-04
وزارة الدفاع: تسوية الأوضاع الأمنية والتجنيدية للذين غادروا أو دخلوا القطر بطريقة غير مشروعة
2023-12-04
رياضة
15 ميدالية متنوعة لسورية في اليوم الأول لمنافسات دورة ألعاب جريح الوطن الدولية
2023-12-05
الكرامة يفوز على الاتحاد أهلي حلب في ختام الأسبوع السادس من دوري كرة السلة للرجال
2023-12-04
الاتحاد أهلي حلب والساحل يتعادلان في ختام الجولة السابعة من الدوري الممتاز لكرة القدم
2023-12-04
منتخب سورية لكرة القدم لفئة الواعدات يتأهل لنهائي بطولة غرب آسيا
2023-12-04
شهبا يستعد لمرحلة الإياب من دوري الدرجة الأولى لفئة الرجال بكرة القدم
2023-12-04
نتائج متميزة لفرسان سورية في بطولة الباهية الدولية لقفز الحواجز
2023-12-03
بمشاركات دولية.. شعلة ألعاب جريح الوطن تضاء للعام الثالث توالياً
2023-12-03
اقتصاد
(بي إم دبليو) الألمانية: مبيعات قوية لمركبات الطاقة الجديدة في السوق الصينية
2023-12-05
حتى الآن وبمختلف المحافظات.. زراعة 484 ألف هكتار بالقمح و786 ألف هكتار بالشعير
2023-12-05
تراجع أسعار النفط عند الإغلاق
2023-12-04
ضبط متاجرين بالمحروقات في ريف دمشق
2023-12-04
الإسكان تدعو المكتتبين والمخصصين لاستلام بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم
2023-12-04
الذهب يرتفع في السوق المحلية 6 آلاف ليرة
2023-12-04
ارتفاع أسعار الذهب لتسجل رقماً قياسياً جديداً
2023-12-04
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
في كوب 28 وبمشاركة سورية.. اجتماعات حول تعزيز الجهود الدولية ودعم المجتمعات المحلية وتدابير الاستجابة لمواجهة تغيرات المناخ
الحرارة أعلى من معدلاتها والجو بارد ليلاً في معظم المناطق
وزارة الدفاع: تسوية الأوضاع الأمنية والتجنيدية للذين غادروا أو دخلوا القطر بطريقة غير مشروعة
الرئيس الأسد يصدر أمراً إدارياً بخصوص الاستدعاء والاحتفاظ لضباط وصف الضباط والأفراد الاحتياطيين
المقداد يجدد لوفد الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين موقف سورية في الوقوف المطلق إلى جانب الشعب الفلسطيني ونضاله
اليوم الـ 59 لعدوان الاحتلال على غزة.. عشرات الشهداء والمصابين وقصف مستشفى كمال عدوان
استشهاد ثلاثة فلسطينيين برصاص الاحتلال في قلقيلية وقلنديا بالضفة الغربية
الخارجية: قرار مؤتمر الدول الأطراف في منظمة الحظر مرفوض ويمثل المواقف الانعزالية للدول الغربية ويعكس حقدها
سورية تنضم إلى إعلان الإمارات بشأن النظم الغذائية والزراعة المستدامة والعمل المناخي
المهندس عرنوس خلال قمة العمل المناخي بدبي: سورية التزمت وما زالت بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالبيئة والتغير المناخي
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المقاومة الفلسطينية تستهدف بئر السبع المحتلة برشقة صاروخية رداً على مجازر الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة
المقاومة الفلسطينية تستهدف آلية عسكرية صهيونية بقذيفتي (RPG) وقذيفة “الياسين 105” في محور التوغل شرق خان يونس جنوب قطاع غزة
2023-12-05
2023-12-05
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المقاومة الفلسطينية تستهدف 4 آليات صهيونية شرق خان يونس جنوب قطاع غزة بقذائف “الياسين 105”
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