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عــاجــل المقاومة الفلسطينية تستهدف بئر السبع المحتلة برشقة صاروخية رداً على مجازر الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة

المقاومة اللبنانية تستهدف تجمعات لجنود الاحتلال الإسرائيلي في مثلث الطيحات وموقعي زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وبياض بليدا بالأسلحة المناسبة وتحقق إصابات مباشرة فيها

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