المقاومة اللبنانية تستهدف تجمعات لجنود الاحتلال الإسرائيلي في مثلث الطيحات وموقعي زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وبياض بليدا بالأسلحة المناسبة وتحقق إصابات مباشرة فيها