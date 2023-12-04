المقاومة العراقية تستهدف قوات الاحتلال الأمريكي في قاعدتي عين الأسد والقرية الخضراء

بغداد-سانا

استهدفت المقاومة العراقية مساء اليوم قوات الاحتلال الأمريكي في قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار غرب العراق وفي “القرية الخضراء” بريف دير الزور.

وقالت المقاومة في بيان اليوم: “رداً على الجرائم التي يرتكبها العدو الإسرائيلي بحق أهلنا في قطاع غزة استهدفنا اليوم قوات الاحتلال الأمريكي في القرية الخضراء بريف دير الزور وقاعدة عين الاسد في الأنبار بطائرتين مسيرتين أصابت أهدافهما بشكل مباشر”.

وكانت المقاومة العراقية استهدفت مرات عدة قوات الاحتلال الأمريكي الموجودة في سورية والعراق، وحققت فيها إصابات مباشرة.

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