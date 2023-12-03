مياه اللاذقية: درجة العكارة في شبكة المياه مطابقة للمواصفات القياسية

اللاذقية-سانا

أكدت المؤسسة العامة لمياه الشرب في اللاذقية أن درجة العكارة في شبكة المياه مطابقة للمواصفات القياسية السورية لمياه الشرب.

وذكر مدير المؤسسة المهندس ناجي علي في تصريح لمراسل سانا اليوم أن العناصر الفنية العاملة في المخبر المركزي للمؤسسة تقوم بجولات ميدانية مكثفة في مختلف أنحاء مدينة اللاذقية للكشف على نوعية مياه الشرب، حيث تم خلال الكشف تسجيل درجة عكارة وصلت أعلاها في حي الزقزقانية وهي ضمن المواصفة القياسية لحالات الطوارئ وتفجر الينابيع وتشكل السيول.

وأضاف علي: بالتنسيق والتواصل مع رئيس مركز السن تبين أن غزارة النبع ازدادت بشكل ملحوظ بعد الأمطار التي سقطت مؤخراً، ما أدى وكما هي العادة سنوياً بعد سقوط الأمطار الغزيرة إلى ارتفاع العكارة في بحيرة نبع السن، وعزا تأخر تراجع العكارة في البحيرة إلى الأضرار التي تسبب بها زلزال 6 شباط في مجرى النبع.

وأكد علي أن عناصر المؤسسة ومنذ اليوم الأول لارتفاع العكارة تقوم بالتنسيق مع عناصر مركز السن بشكل يومي لمراقبة العكارة التي لاتزال ضمن حدود المواصفة القياسية السورية لمياه الشرب.

بسام الإبراهيم

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency