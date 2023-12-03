عشرات الشهداء بمجزرة جديدة لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جباليا

القدس المحتلة-سانا

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم مجزرة جديدة في مخيم جباليا شمال قطاع غزة راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن طيران الاحتلال شن سلسلة غارات على مجمع سكني بالمخيم، وقصف بوابة مدرسة الفاخورة التي تؤوي مئات النازحين، ودمر العديد من منازل الفلسطينيين، ما أدى إلى استشهاد العشرات وإصابة آخرين بجروح إضافة إلى وجود مفقودين تحت ركام المنازل المدمرة، في ظل عدم تمكن طواقم الدفاع المدني من الوصول لإنقاذهم وقلة الإمكانيات لديهم.

وارتكب الاحتلال خلال الساعات الماضية عشرات المجازر في قطاع غزة، بينما أعلنت الطواقم الطبية أنها تتعامل مع مئات الجرحى على الأرض بإمكانات متواضعة للغاية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency