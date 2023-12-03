وسائل إعلام فلسطينية : 3 شهداء و20 جريجاً في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي محيط منطقة “أبو اسكندر” شمالي مدينة غزة

الأحد / 3 / 12 / 2023
English
Français
Türkçe
Español
Pусский
עברית
فارسی
S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
الرئيسية
سورية والعالم
بمشاركة سورية… انطلاق أعمال القمة العالمية الخامسة للإعلام في غوانغتشو بالصين
2023-12-03
سورية تنضم إلى إعلان الإمارات بشأن النظم الغذائية والزراعة المستدامة والعمل المناخي
2023-12-03
المهندس عرنوس خلال قمة العمل المناخي بدبي: سورية التزمت وما زالت بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالبيئة والتغير المناخي
2023-12-02
الخارجية: آن للمذبحة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين أن تتوقف قبل أن تتوسع حروب الصهاينة ورعاتهم إلى مناطق جديدة
2023-12-02
المهندس عرنوس: التحديات أمام دول مجموعة الـ 77 والصين تفرض عليها العمل لتحقيق استجابة مشتركة
2023-12-02
المهندس عرنوس يلتقي نظيره الباكستاني على هامش أعمال القمة العالمية للعمل المناخي
2023-12-02
رئيس الأوروغواي يتقبل أوراق اعتماد السفير سلامة سفيراً غير مقيم لسورية
2023-12-01
محليات
بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.. حملة توعية في دمشق وأنشطة تفاعلية في السويداء
2023-12-03
توزيع مساعدات غذائية وطبية مقدمة من روسيا الاتحادية بريف دمشق
2023-12-03
الحرارة أعلى من معدلاتها والجو بارد ليلاً في معظم المناطق
2023-12-03
هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية… عملها وأهدافها
2023-12-02
معرض للأعمال التراثية الشركسية في صالة تشرين بحلب-فيديو
2023-12-02
بتكلفة 346 مليوناً… بدء تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع مجرى سيل معلولا عين التينة بريف دمشق
2023-12-02
مؤسسة إنسان التنموية تكرم متطوعين ساهموا بتخفيف آثار كارثة الزلزال
2023-12-02
رياضة
منتخب سورية لكرة القدم لفئة الواعدات يفوز على نظيره الأردني ببطولة غرب آسيا
2023-12-02
لاعب منتخب سورية لبناء الأجسام ذو الفقار القيم يحرز فضية بطولة دبي الدولية
2023-12-02
تأهل العربي والرحى وأكاديمية السوبر لنهائي دوري السويداء بكرة القدم للبراعم
2023-12-02
فوز المحافظة على العربي في دوري كرة السلة للسيدات
2023-12-02
يوفنتوس يتغلب على مونزا بثنائية في الدوري الإيطالي
2023-12-02
الفتوة يستعيد صدارة الدوري الممتاز لكرة القدم بفوزه على الحرية في المرحلة السابعة
2023-12-01
ليفربول يفوز على لاسك برباعية في الدوري الأوروبي
2023-12-01
اقتصاد
تنظيم ضبوط بحق 10 مخابز لنقص وزن ربطات الخبز باللاذقية
2023-12-03
بدء توفير الأسمدة لمحصول القمح في السويداء للموسم الحالي
2023-12-03
وزير الصناعة: الحكومة لا تدخر جهداً لاستمرار عجلة الإنتاج وتأمين مستلزماته وخلق بيئة صناعية جديدة
2023-12-02
البنك الدولي يعلن خطةً لدعم أسواق الكربون العالمية
2023-12-02
الذهب يرتفع 12 ألف ليرة في السوق المحلية
2023-12-02
انخفاض الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملاتها
2023-12-01
الذهب يتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث
2023-12-01
صور سانا
فيديو سانا
المحافظات
دمشق
ريف دمشق
حلب
اللاذقية
طرطوس
حمص
حماة
السويداء
القنيطرة
ادلب
الحسكة
الرقة
دير الزور
درعا
ثقافة وفنون
صحة
تقارير مصورة
المزيد
عربي دولي
النشرات
مبدع من سورية
صحافة
سياحة ومجتمع
علوم وتكنولوجيا
منوعات
تعليم وجامعات
عن سانا
تابعونا
SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
سورية تنضم إلى إعلان الإمارات بشأن النظم الغذائية والزراعة المستدامة والعمل المناخي
المهندس عرنوس خلال قمة العمل المناخي بدبي: سورية التزمت وما زالت بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالبيئة والتغير المناخي
الخارجية: آن للمذبحة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين أن تتوقف قبل أن تتوسع حروب الصهاينة ورعاتهم إلى مناطق جديدة
المهندس عرنوس: التحديات أمام دول مجموعة الـ 77 والصين تفرض عليها العمل لتحقيق استجابة مشتركة
الزراعة: لا وجود لأي جائحة في قطاع الدواجن والإصابات بمرض (نيوكاسل) محدودة وطفيفة
الاحتلال الإسرائيلي يكثف قصفه على قطاع غزة
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بتعديل المادة 26 من قانون خدمة العلم
المهندس عرنوس: الإجراءات الغربية القسرية ضد سورية تطال كل مناحي الحياة بما فيها قضايا البيئة والمناخ
المكتب الإعلامي في غزة: الاحتلال يواصل عدوانه الوحشي على القطاع
الحرارة إلى ارتفاع وأجواء باردة ليلاً في معظم المناطق
عــاجــل
المكتب الإعلامي في غزة: قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت خلال الـ24 ساعة الماضية العديد من المجازر في أنحاء متفرقة من قطاع غزة ، وهذا يأتي ضمن حرب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني
وسائل إعلام فلسطينية : 3 شهداء و20 جريجاً في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي محيط منطقة “أبو اسكندر” شمالي مدينة غزة
2023-12-03
2023-12-03
Afraa
سابق
وسائل إعلام فلسطينية : عشرات الشهداء والجرحى في مجزرة جديدة ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جباليا شمال قطاع غزة
التالي
تضامنا مع أطفال غزة… نشاط ثقافي لاتحاد الكتاب العرب في طرطوس
انظر ايضاً
المكتب الإعلامي في غزة: قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت خلال الـ24 ساعة الماضية العديد من المجازر في أنحاء متفرقة من قطاع غزة ، وهذا يأتي ضمن حرب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني
Powered by
sana
| Designed by
team to develop the software
themetf
© Copyright 2023, All Rights Reserved