الصحة العالمية: تواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أمر مرعب

القدس المحتلة-سانا

نددت منظمة الصحة العالمية بتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، واصفة الأمر بالمرعب، فيما دعا المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس إلى وقف العدوان فوراً.

وقال غيبريسوس في تدوينة على منصة “إكس” نقلتها وكالة وفا: “زار فريقنا مستشفى ناصر جنوب القطاع، كان مكتظاً بآلاف المرضى ما يفوق طاقته بثلاثة أضعاف، عدد لا متناه من الناس يبحثون عن ملجأ، يملؤون كل ركن من المنشأة”.

وأضاف غيبريسوس: “الناس يتلقون الرعاية على الأرض، يصرخون من الألم، هذه الظروف هي أكثر من غير ملائمة، لا يمكن تصورها في مجال تأمين الرعاية”، داعياً إلى وقف العدوان.

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