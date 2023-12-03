SCS-NET
الشريط الإخباري
عــاجــل المكتب الإعلامي في غزة: قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت خلال الـ24 ساعة الماضية العديد من المجازر في أنحاء متفرقة من قطاع غزة ، وهذا يأتي ضمن حرب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني

وسائل إعلام فلسطينية : عشرات الشهداء والجرحى في مجزرة جديدة ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جباليا شمال قطاع غزة

2023-12-03

انظر ايضاً

المكتب الإعلامي في غزة: قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت خلال الـ24 ساعة الماضية العديد من المجازر في أنحاء متفرقة من قطاع غزة ، وهذا يأتي ضمن حرب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2023, All Rights Reserved