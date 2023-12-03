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غريب آبادي: الدعم الغربي للمجازر الصهيونية في غزة أطاح بسمعة أدعياء حقوق الإنسان

2023-12-03

طهران-سانا

قال نائب رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية أمين لجنة حقوق الإنسان في إيران كاظم غريب آبادي: إن الدعم الغربي وخاصة الأمريكي للمجازر الصهيونية في قطاع غزة أطاح بسمعة أدعياء حقوق الإنسان.

وأكد غريب آبادي في كلمة له اليوم أن المسؤولية المباشرة عن هذه الجرائم تقع على عاتق المنظمات الدولية، ومنها مؤسسات حقوق الإنسان والدول المتشدقة بالدفاع عن حقوق الإنسان وخاصة النظام الأمريكي.

ولفت نائب رئيس اللجنة القضائية أمين لجنة حقوق الإنسان في إيران إلى أن “فلسطين هي مسرح للعدوان والاحتلال طوال الـ 75 عاماً الماضية على يد الكيان الصهيوني الغاصب”، مشدداً على ضرورة الاستفادة من الإمكانيات القانونية لمختلف الدول للضغط على الكيان الصهيوني لإيقاف إجرامه.

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