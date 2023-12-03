الرئيس البرازيلي: قادرون على حماية غابات الأمازون وزيادة إنتاجها الزراعي

دبي-سانا

أكد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أنه بإمكان بلاده الحفاظ على غاباتها (الأمازون)، وزيادة إنتاجها الزراعي في الوقت نفسه.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الرئيس البرازيلي قوله اليوم قبل مغادرته دبي في ختام مشاركته بمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28): “إننا نستطيع زراعة ما نريد ويتوجب تنفيذ خطة توسيع الأراضي الصالحة للزراعة من دون إزالة الغابات عبر تحويل أراضي الرعي”.

واعتبر الرئيس البرازيلي أنه بفضل التقدم في علم الجينات والهندسة سنكون قادرين على تعزيز الإنتاج”.

وكانت الحكومة البرازيلية طرحت في مؤتمر (كوب 28) في دبي اقتراحين أحدهما لاستصلاح الأراضي في البرازيل، والآخر على المستوى الدولي لإنشاء صندوق للحفاظ على الغابات الاستوائية في 80 دولة.

وشهدت إزالة غابات الأمازون خلال ولاية الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو بين عامي 2019 و2022 زيادة بنسبة 75 بالمئة مقارنة بمتوسط العقد السابق، ثم انخفاضاً بنسبة 22 بالمئة في نهاية تموز على مدى الاثني عشر شهراً السابقة وفق الأرقام الرسمية.

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