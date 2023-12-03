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يوم جديد من عملية طوفان الأقصى.. أبرز التطورات

2023-12-03

القدس المحتلة-سانا

أبرز تطورات عملية (طوفان الأقصى) التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في السابع من تشرين الأول الماضي رداً على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي:

المزيد من الأخبار حول تطورات عملية “طوفان الأقصى”

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– المقاومة الفلسطينية: مقاتلونا رصدوا تمركزاً لـ 60 من جنود الاحتلال الإسرائيلي في نقطة تموضع لهم شرق جحر الديك وسط قطاع غزة وزرعوا 3 عبوات مضادة للأفراد حول التمركز ثم فجروها موقعين عدداً كبيراً من القتلى في صفوفهم.

– وسائل إعلام فلسطينية: شهداء وجرحى في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً غرب خان يونس جنوب قطاع غزة.

– وسائل إعلام فلسطينية: عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في حي الدرج بمدينة غزة.

– وسائل إعلام فلسطينية: 9 شهداء وعدد من الجرحى في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في حي الجنينة جنوب قطاع غزة.

– المقاومة الفلسطينية تستهدف مستوطنات محاذية لقطاع غزة برشقة صاروخية رداً على استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

– وسائل إعلام فلسطينية: 7 شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

– وسائل إعلام فلسطينية: زوارق الاحتلال الإسرائيلي الحربية تقصف شاطئ الزهراء والمغراقة شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

– وسائل إعلام فلسطينية: أكثر من 15 شهيداً وعدد من الجرحى جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منازل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

– المقاومة الفلسطينية تستهدف 3 آليات عسكرية وجرافة للاحتلال الإسرائيلي بقذائف التاندوم في بيت حانون ومنطقة التوام شمال غرب غزة.

– وسائل إعلام فلسطينية: 7 شهداء وعدد من الجرحى جراء استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في حي الجنينة شرق رفح جنوب قطاع غزة.

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