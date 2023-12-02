المقاومة الفلسطينية تتصدى لقوات الاحتلال في غزة موقعة قتلى وإصابات بصفوفها وخسائر في عتادها

القدس المحتلة-سانا

واصلت المقاومة الفلسطينية اليوم التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في قطاع غزة المحاصر، وأوقعت عددا من أفرادها بين قتيل ومصاب ودمرت آليات لهم، ضمن معركة طوفان الأقصى المستمرة لليوم الـ 57 رداً على جرائم الاحتلال.

وأعلنت المقاومة الفلسطينية أن مقاتليها أوقعوا قوة صهيونية راجلة متمركزة داخل مبنى في كمين محكم بمنطقة التوام شمال غرب غزة، واستهدفوها بعبوات مضادة للأفراد وقذائف مضادة للتحصينات ورشاشات ثقيلة موقعين أفراد القوة بين قتيل ومصاب، كما دمروا دبابتين للاحتلال في حي الشيخ رضوان بغزة بعد استهدافهما بعبوتي (ثاقب) و(شواظ)، واستهدفوا برج دبابة ثالثة بقذيفة (الياسين 105)، وبقذائف (التاندوم) آليتين للاحتلال، ومنزلاً تواجد فيه عدد من جنود العدو بقذيفة (تي بي جي) مضادة للتحصينات في المنطقة ذاتها.

واستهدفت المقاومة آليات للاحتلال وسط القطاع بـ 3 طائرات زواري هجومية مفخخة، وتحشيدات له في دير البلح ومستوطنتي كيسوفيم وزكيم بمنظومة الصواريخ (رجوم) قصيرة المدى من عيار (114) ملم، وغرفة قيادة واستطلاع للعدو داخل مبنى شرق بيت حانون بـ 4 قذائف مضادة للأفراد، وجرافة عسكرية بقذيفة الياسين 105 في منطقة جحر الديك شرق القطاع محققة إصابة مباشرة.

كما استهدفت المقاومة الفلسطينية برشقات صاروخية (تل أبيب) و(عسقلان) و(أسدود) المحتلتين، ومستوطنات (سديروت) و(أشكول) و(ريعيم) و(نيريم) و/كيسوفيم/ و(العين الثالثة)، رداً على مجازر الاحتلال المتواصلة بحق أهالي قطاع غزة المحاصر.

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