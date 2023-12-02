بتكلفة 346 مليوناً… بدء تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع مجرى سيل معلولا عين التينة بريف دمشق

ريف دمشق-سانا

باشرت مؤسسة الإنشاءات العسكرية الفرع الصناعي في تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع مجرى السيل الممتد من مدينة معلولا إلى قرية عين التينة بمحافظة ريف دمشق.

وفي تصريح لمراسلة سانا أوضح رئيس المكتب الفني في المجلس المحلي بقرية عين التينة المهندس حسام الشاقي أنه تم تنفيذ مرحلتين من المشروع بطول 500 متر ويجري حالياً تنفيذ المرحلة الثالثة بطول 300 متر وعرض سبعة أمتار وبتكلفة 346 مليون ليرة.

وأشار الشاقي إلى أنه تم تجهيز قاع المجرى استعداداً لصب الإسمنت المسلح وتدعيمه، وخلال الفترة المقبلة سيتم تنفيذ المرحلة الأخيرة من المشروع، لافتاً إلى أن المجرى يسهم في حماية شبكات المياه والصرف الصحي الواقعة ضمنه.

سفيرة إسماعيل

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