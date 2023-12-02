المقاومة اللبنانية تستهدف عدة مواقع للعدو الإسرائيلي

بيروت-سانا

استهدفت المقاومة الوطنية اللبنانية اليوم عدة مواقع للعدو الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة محققة فيها إصابات مباشرة.

وذكرت المقاومة في بيانات منفصلة أنه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة استهدف مقاتلونا موقع ‏رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وموقع الراهب وحاميته ومقر قيادة ‏الفرقة 91 في ثكنة برانيت ومربض خربة ماعر بالأسلحة المناسبة وتمت إصابتها إصابة مباشرة”. ‏

في سياق متصل قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدات حامول واللبونة وسردا وأطراف بلدتي عيتا الشعب ورامية في الجنوب اللبناني.

كما تعرضت تلة العويضة لجهة بلدة الطيبة لسقوط قذائف معادية بالإضافة إلى استهداف مدفعي صهيوني لمحيط كنيسة يارون.

وأطلقت قوات العدو الإسرائيلي عدداً من القذائف الضوئية مستهدفة وادي حامول شرق الناقورة بهدف افتعال الحرائق.

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