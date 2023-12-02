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الخارجية الفلسطينية تدين حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين في قطاع غزة

2023-12-02

القدس المحتلة-سانا

أدانت الخارجية الفلسطينية استمرار حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وما نتج عنها من جرائم بحق المدنيين الأبرياء.

وقالت الخارجية في بيان اليوم نقلته وكالة وفا: إن العدوان الإسرائيلي عمق الكارثة الإنسانية التي حلت بالقطاع في ظل النقص الحاد بالاحتياجات الإنسانية الأساسية.

وطالبت الخارجية المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالتدخل العاجل للوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي، وإنهاء اعتداءات الاحتلال على الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم ومقدساتهم في الضفة والقطاع.

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