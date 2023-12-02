القوات الروسية تلحق خسائر بعتاد القوات الأوكرانية عند نهر دنيير

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن المظليين الروس دمروا باستخدام طائرة لانسيت مركبات مائية ومعدات عسكرية تابعة للقوات الأوكرانية على الضفة اليمنى لنهر دنيبر في محور خيرسون.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن الوزارة قولها اليوم: “إن أطقم طائرات الاستطلاع دون طيار التابعة للمظليين الروس اكتشفت زورقاً مائياً معادياً على الضفة اليمنى لنهر دنيبر، فيما تم تحميل الأفراد لنقلهم إلى الضفة اليسرى للهبوط”، حيث تم تدمير جميع الأهداف، بما في ذلك العديد من الزوارق المسيرة وشاحنة، إضافة إلى القضاء على عدد كبير من الأفراد والعتاد الآخر للتشكيلات الأوكرانية.