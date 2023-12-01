الرئاسة الفلسطينية: جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية

القدس المحتلة-سانا

أكدت الرئاسة الفلسطينية أن مواصلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتصاعد جرائم الاحتلال والمستوطنين الإرهابيين بالضفة الغربية هو استمرار لجريمة التطهير العرقي والإبادة الجماعية ومحاولات التهجير بهدف تصفية القضية الفلسطينية.

ونقلت وكالة وفا عن المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة قوله اليوم: إن الغالبية العظمى من دول العالم وشعوبها تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وترفض جرائم الإبادة والعقوبات الجماعية التي يقوم بها الاحتلال بحقه وتطالب بزواله، مشيراً إلى أن الحركة السياسية العالمية والشعبية التي شهدها العالم أجمع تؤكد ذلك، وأن عودة حلقة التدمير والعدوان وازدواجية المعايير الأميركية لن تجلب الأمن والسلام لأي أحد.

وحمل أبو ردينة المجتمع الدولي وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية العدوان النازي للاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، والذي أسفر عن استشهاد وإصابة الآلاف من سكانه وتدمير البنية التحتية له.

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